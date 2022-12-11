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Техдиректор «Кайрата» Красиков: «Миллиарда тенге, которую выделяло государство другим футбольным клубам хватило бы на обеспечение целой базы клуба»

Техдиректор «Кайрата» Евгений Красиков рассказал о затратах клуба. «В среднем в месяц на полное обеспечение профессионального футболиста обходиться нам больше 3 млн.

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