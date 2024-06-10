Российский бизнес раскритиковал поправки к законопроекту о персональных данных

Бизнес негативно отреагировал на корректировки к законопроекту об обезличенных персональных данных, предложенные ко второму чтению главой комитета Государственной думы по связи и IT Александром Хинштейном.
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