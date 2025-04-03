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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Поддержка для медиков: станет ли льготная ипотека реальностью?

Поддержка для медиков: станет ли льготная ипотека реальностью?

Депутаты собираются предложить Правительству России совместно с региональными ведомствами принять меры по обеспечению жильем медиков, фармацевтов и педагогов, в том числе проработать вопрос по предоставлению указанным категориям граждан льготной ипотеки с единой процентной ставкой, следует из проекта постановления Госдумы, внесенного на рассмотрение Комитетом по охране здоровья по итогам «правчаса», который прошел в палате 5 марта.

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