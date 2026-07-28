Нигерия: По меньшей мере 10 человек были убиты после того, как бандиты напали на деревни Майкуджера и Ангамба в районе местного самоуправления Рабах (LGA), штат Сокото, во второй половине дня по местному времени 27 июля.
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