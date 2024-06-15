Шольц: предложение Путина по Украине «не может сработать»

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что предложения президента России Владимира Путина по Украине не были сделаны всерьез и не могут сработать, потому что эта страна нуждается в «справедливом и честном мире».
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