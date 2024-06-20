Каждый гражданин сам решит, когда включить отопление

Приоритеты Минэнерго по модернизации систем централизованного теплоснабжения для обеспечения комфорта граждан были подтверждены министром Виктором Парликовым на Дне открытых дверей, проведенном по случаю 9-летия со дня основания Termoelectrica.
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