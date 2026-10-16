Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проинформировал о том, что в ночное время суток вражеские силы предприняли попытку атаковать объекты теплоснабжения во Владимире, однако атака беспилотников на территории региона была отражена.
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