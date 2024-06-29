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Какие еще сюрпризы приготовил Белоусов для Минобороны

Какие еще сюрпризы приготовил Белоусов для Минобороны

"Сажать теперь будут за госизмену" Каждый шаг нового министра обороны Андрея Белоусова привлекает повышенное внимание не только политологов, военкоров и простых россиян.

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Комментарии
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Taurus Zmei
&quot;Кто бы что ни говорил, но именно под руководством бывшего главы Федеральной налоговой службы, российская армия наконец сбросила с себя ярмо советского наследия.&quot; - похоже ярмо сороса на авторе
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11 час.
Сергей Федотов
Даже просчтого сержанта никто, НИКТО не имеет права отчитывать или наказывать перед строем, при подчинённых. Уставы не велят. А этот &quot;пиджак&quot; на всю страну, перед ВСЕМ народом, неважно насколько этот чиновник провинился, но перед подчинёнными.... &quot;...становлении оборонного ведомства на экономические рельсы...&quot; Это как?  Теперь на должности командиров полков, бригад, дивизий, командующих корпусами, армиями бухгалтеров, что ли назначать будут? Воров Белоусов возможно и пересажает, по руководить оборонным ведомством &quot;пиджак&quot; не сможет, умело руководить, эффективно.
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10 час.
Meerflieger
&quot;...Уставы не велят...&quot;(с) Белоусов не военный. И начальник строительства, наверняка, тоже. Им уставы пофиг.                                    МО - для ОБЕСПЕЧЕНИЯ боевых действий. Техника-топливо-быт и т.д. Планирование и ведение боевых действий - Генеральный штаб. Вот с обеспечением Белоусов как раз и начал разбираться. Куда триллионы девались... И почему из-за этого у Генштаба не оказалось &quot;полутора миллионов комплектов формы&quot; и прочего при частичной мобилизации. Из-за &quot;умелого, эффективного&quot; руководства предыдущего министра.
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5 час.

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