Какие еще сюрпризы приготовил Белоусов для Минобороны

Taurus Zmei "Кто бы что ни говорил, но именно под руководством бывшего главы Федеральной налоговой службы, российская армия наконец сбросила с себя ярмо советского наследия." - похоже ярмо сороса на авторе

Сергей Федотов Даже просчтого сержанта никто, НИКТО не имеет права отчитывать или наказывать перед строем, при подчинённых. Уставы не велят. А этот "пиджак" на всю страну, перед ВСЕМ народом, неважно насколько этот чиновник провинился, но перед подчинёнными.... "...становлении оборонного ведомства на экономические рельсы..." Это как? Теперь на должности командиров полков, бригад, дивизий, командующих корпусами, армиями бухгалтеров, что ли назначать будут? Воров Белоусов возможно и пересажает, по руководить оборонным ведомством "пиджак" не сможет, умело руководить, эффективно.