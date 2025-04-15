Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл, когда артисты выступают бесплатно

Иосиф Пригожин: Артисты выступают бесплатно для благотворительности По его словам, музыканты нередко выступают без какой-либо финансовой поддержки, однако благотворительные акции становятся неосуществимыми, если мероприятие проводится на открытой площадке.
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