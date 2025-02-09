Соевое поколение: кому полезно для здоровья фальшивое мясо

Соевые продукты не могут заменить натуральное мясо, но способны дополнить и улучшить рацион. Например, врачи считают, что пища из бобовых должна присутствовать в меню женщин элегантного возраста — благодаря растительным эстрогенам такая еда продлевает молодость.
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