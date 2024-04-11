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Свежие комментарии

  • Леонид
    Эпоха-то уходит, но не дохрена ли у государственных телевизионщиков денег, чтобы только за появление известного певца...Куда пропал Вячес...
  • Jurij Najdenov
    Да, уходит наша эпоха, а такой же, интересной, творческой и, не побоюсь этого слова, людской, маловато, что то.😒Куда пропал Вячес...
  • Валерий
    Такое положение недопустимо и омерзительно. Знает ли об этом министерство культуры РФ?От Будиной отверн...

Куда пропал Вячеслав Добрынин

Куда пропал Вячеслав Добрынин

78-летнего певца давно не видно в медийном пространстве. Вячеслав Добрынин рассказал, что с ним сейчас происходит.

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Комментарии
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Jurij Najdenov
Да, уходит наша эпоха, а такой же, интересной, творческой и, не побоюсь этого слова, людской, маловато, что то.😒
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9 час.
Л
Леонид
Эпоха-то уходит, но не дохрена ли у государственных телевизионщиков денег, чтобы только за появление известного певца-композитора выбрасывать по 6 лямов???
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7 час.

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