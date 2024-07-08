Людмила

С начала конца Украины Прошло уже 10 как лет. Казалось бы, срок и не длинный, Но сколько ж случилось там бед. "Невинность святого" майдана, И "мирный" восставший с ружьём. Печеньки от Нуланд, с охраной, И "Беркут", горящий живьём. "Небесная" мнимая "сотня" От выстрелов в спину легла. Загаженный дух в подворотнях, Что ближе к Крещатику. Мгла И смог от покрышек в округе, И крики глашенных, - Ганьба! Пусты бестолковки в посуде, "Кастрюлек" в эмали гульба. Порядок, катя‌щийся в яму. На скорости, мимо постов, Трусливый, податливый Янык, Сбежавший в соседний Ростов. А дале, кровавый "Кондитер", Возглавивший переворот. Нацбаты, вошедшие в свиту, АТО у донецких ворот. И русское братство восстало Нацистской беде супротив. Обстрелы, и дети в подвалах, Осколки разят, не остыв. Сменялася влада за владой, Хозяин лишь только один - Всей киевской правящий Радой, "За лужей" большой, Господин. Петра Порошенко на троне, По пьяни пускался что в пляс, Сменил, нацепивший корону, Безумный нюхач и паяц. Все "Минские" хитро отвергнув, В пучинную бросил волну, Бездумно, всецело повергнув Страну в затяжную войну. Со злобой, вовсю, попирая Законы страны и статут. Довёл Украину до края Чумной кокаиновый плут. С трибун всех нацизм прославив, Бесчинства творит, и при том, Открыто всем Киевом правит The Boss - вашингтонский obkom. Со свитой своей Летку-еньку Танцует под дудочку шут, Тогда как на ри́дной на нэньке Кладби́ща растут и растут. Исчéрпать резервов колодца, Людей по сусекам скрести, Войну до последнего хлопца Приказано Зельцу вести. __ С начала конца Украины Прошло 10 тяжких годин, Путь вниз по наклонной стабильный. Протянет ещё ль хоть один?!😡