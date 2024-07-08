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Политолог Михайлов: обстрел российских регионов ВСУ прекратят при одном условии

Политолог Михайлов: обстрел российских регионов ВСУ прекратят при одном условии

Решить проблему с обстрелами приграничных регионов России Вооруженными силами Украины можно лишь при условии создания санитарной зоны, убежден политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

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Комментарии
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Людмила
С начала конца Украины Прошло уже 10 как лет. Казалось бы, срок и не длинный, Но сколько ж случилось там бед. &quot;Невинность святого&quot; майдана, И &quot;мирный&quot; восставший с ружьём. Печеньки от Нуланд, с охраной, И &quot;Беркут&quot;, горящий живьём. &quot;Небесная&quot; мнимая &quot;сотня&quot; От выстрелов в спину легла. Загаженный дух в подворотнях, Что ближе к Крещатику. Мгла И смог от покрышек в округе, И крики глашенных, - Ганьба! Пусты бестолковки в посуде, &quot;Кастрюлек&quot; в эмали гульба. Порядок, катя‌щийся в яму. На скорости, мимо постов, Трусливый, податливый Янык, Сбежавший в соседний Ростов. А дале, кровавый &quot;Кондитер&quot;, Возглавивший переворот. Нацбаты, вошедшие в свиту, АТО у донецких ворот. И русское братство восстало Нацистской беде супротив. Обстрелы, и дети в подвалах, Осколки разят, не остыв. Сменялася влада за владой, Хозяин лишь только один - Всей киевской правящий Радой, &quot;За лужей&quot; большой, Господин. Петра Порошенко на троне, По пьяни пускался что в пляс, Сменил, нацепивший корону, Безумный нюхач и паяц. Все &quot;Минские&quot; хитро отвергнув, В пучинную бросил волну, Бездумно, всецело повергнув Страну в затяжную войну. Со злобой, вовсю, попирая Законы страны и статут. Довёл Украину до края Чумной кокаиновый плут. С трибун всех нацизм прославив, Бесчинства творит, и при том, Открыто всем Киевом правит The Boss - вашингтонский obkom. Со свитой своей Летку-еньку Танцует под дудочку шут, Тогда как на ри́дной на нэньке Кладби́ща растут и растут. Исчéрпать резервов колодца, Людей по сусекам скрести, Войну до последнего хлопца Приказано Зельцу вести. __ С начала конца Украины Прошло 10 тяжких годин, Путь вниз по наклонной стабильный. Протянет ещё ль хоть один?!😡
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