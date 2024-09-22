Кардиолог Конев: контрастный душ нельзя принимать при любых болезнях сердца

Контрастный душ опасен для жизни людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом Общественной службе новостей рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ кардиолог Юрий Конев.
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