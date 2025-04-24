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Правительство Москвы открыло приём на стажировки по двум направлениям

Правительство Москвы открыло приём на стажировки по двум направлениям

В Москве начался приём заявок от выпускников и студентов профильных образовательных учреждений, желающих пройти полугодовые стажировки на госпредприятиях по двум направлениям — столичный транспорт и ветеринария.

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