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Найденный в доме отравившейся семьи труп котенка отправят на судебную экспертизу

Найденный в доме отравившейся семьи труп котенка отправят на судебную экспертизу

Мертвого котенка семьи, где умерли четверо детей, отправят на экспертизу.Труп котенка, который родственники нашли у дома отравившейся семьи в Красноярском крае, отправят в Красноярск для проведения судебно-ветеринарной экспертизы.

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