На иностранного агента, экстримиста и террориста Илью Пономарёва завели дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
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На иностранного агента, экстримиста и террориста Илью Пономарёва завели дело о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
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