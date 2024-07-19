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В США ставят на вооружение новые самолеты

В США ставят на вооружение новые самолеты

В Штатах приняты на вооружение первые три самолета F-35, подвергнувшиеся глубокой модернизации. «Управление совместной программы F-35 и генеральный подрядчик Lockheed Martin объявили о том, что сегодня начались поставки первых самолетов F-35 в конфигурации Technology Refresh-3», — сообщила новость пресс-служба Пентагона.

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