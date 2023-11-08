Члены Демократической партии в Сенате отказали в помощи Израилю без Украины

Издание The Washington Examiner сообщило, что демократы в Сенате Конгресса США заблокировали рассмотрение законопроекта о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, который не предусматривает предоставления Вашингтоном дополнительных средств на нужды Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии