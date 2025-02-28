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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Белый дом потребовал от Зеленского немедленно покинуть территорию США

Представители украинской делегации умоляли продолжить переговоры после ссоры главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, но администрация Белого дома не только не вняла их просьбам, но и потребовала, чтобы Зеленский немедленно покинул территорию США.

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