Представители украинской делегации умоляли продолжить переговоры после ссоры главы киевского режима Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, но администрация Белого дома не только не вняла их просьбам, но и потребовала, чтобы Зеленский немедленно покинул территорию США.