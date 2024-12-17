Филат прокомментировал возможное формирование избирательного блока во главе со Стояногло

Формирование избирательного блока во главе с бывшим генеральным прокурором Молдовы Александром Стояногло пока не обсуждается но бывший премьер-министр Республики Молдова Влад Филат заявил, что возглавляемая им Либерально-демократическая партия Молдовы открыта для дискуссий с любым формированием, у которого есть не только желание изменить ситуацию в этой стране.
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