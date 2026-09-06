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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федотов о падении Соболева: «Кто что хочет увидеть, то и правильно. Рейс инстинктивно поднял руку – неизбежный контакт. Но он делает дополнительное движение и ударяет по лицу»

Бывший судья Игорь Федотов оценил эпизод с неназначенным пенальти в пользу « Зенита » в матче с ЦСКА в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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