Опасная привычка: вот почему вам стоит перестать взвешиваться каждый день

Если дома появляются весы, то вместе с ними и большое желание встать на них и узнать свой вес. С одной стороны, диетологи предупреждают — взвешивание не стоит делать ежедневной привычкой, как чистку зубов или зарядку.
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