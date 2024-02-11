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Опасная привычка: вот почему вам стоит перестать взвешиваться каждый день

Опасная привычка: вот почему вам стоит перестать взвешиваться каждый день

Если дома появляются весы, то вместе с ними и большое желание встать на них и узнать свой вес. С одной стороны, диетологи предупреждают — взвешивание не стоит делать ежедневной привычкой, как чистку зубов или зарядку.

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