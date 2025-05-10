Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Участники «Бессмертного полка» в бросили в фонтан провокатора, который хотел сорвать шествие

Участники «Бессмертного полка» в бросили в фонтан провокатора, который хотел сорвать шествие

Это ж какой надо быть душой чёрствой, чтобы в такой день, когда люди с портретами своих героев идут, память чтят, лезть со своими выходками! В Хайфе, говорят, один такой умник с плакатом явился, хотел шествие испортить, да его в фонтан кинули.

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Комментарии
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Михаил Фадеев
Заметка правильная, но слишком женская. «как же так можно, да что же это» - против нас война идет и пустые эмоции малоуместны. Стрелять надо в ответ, а не причитать.
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11 час.
Надежда
В Израиле?
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7 час.
Егор П
Видать, его деды Киев бомбили, жаль только морду ему не набили.
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1 час.
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