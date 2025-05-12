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Русская весна

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ДНР готовится к запуску поездов в Москву и Петербург

ДНР готовится к запуску поездов в Москву и Петербург

Вся необходимая инфраструктура для путешествий на поезде из Донецка в Москву и Санкт-Петербург готова, но исходить в запуске этих направлений власти Донецкой Народной Республики планируют из ситуации с обеспечением мер безопасности, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

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