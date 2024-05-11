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«Хватит – мы уезжаем отсюда»: таджики с паспортами России устроили истерику из-за проверок на границе

«Хватит – мы уезжаем отсюда»: таджики с паспортами России устроили истерику из-за проверок на границе

Таджики, успевшие получить российское гражданство, также столкнулись с проблемами на границе РФ. Это обидело данную категорию россиян, и они намерены искать счастья на Западе.

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Комментарии
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Василий Целовальников
Пусть мигранты из России, едут во Францию! Там их примут с удовольствием!!!
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2 час.
Nina Данилова
Надо придать ускорение
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2 час.
ИРАИДА КРАСИЛОВА
Душа радуется, что таджики уедут. Дай Бог и другие мигранты последуют за ними.
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1 час.

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