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«Я трижды умерла». Радукану о победе в самом длинном двухсетовом матче сезона

Чемпионка US Open Эмма Радукану выиграла самый длинный двухсетовый матч сезона – 7:6, 7:6 против Камилы Осорио во втором круге в Вашингтоне.

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