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«Ураганное» воскресенье: артиллеристы уничтожают очередную цель на купянском направлении (ВИДЕО)

«Ураганное» воскресенье: артиллеристы уничтожают очередную цель на купянском направлении (ВИДЕО)

Артиллеристы ВС РФ уничтожают очередную цель на купянском направлении. Дуэт из двух экипажей РСЗО «Ураган» мощным огнем сразу из двух реактивных систем накрывает позиции боевиков и уничтожает вскрытые разведкой опорные пункты.

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