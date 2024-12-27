Салат "Машеровский"

Люблю блюда с историей, тем более, если это, к тому же, ещё и вкусно. Есть версия-легенда, что такой салат очень нравился одному Советскому деятелю, а точнее - первому секретарю компартии БССР Петру Машерову.
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