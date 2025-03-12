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Царьград

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Бюджет депортаций в США: через 60 дней финансирование может закончиться

Бюджет депортаций в США: через 60 дней финансирование может закончиться

Администрация Трампа столкнется с уменьшением депортаций мигрантов из-за недостатка средств. Вопрос о дополнительном финансировании рассматривают республиканцы в Конгрессе.

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