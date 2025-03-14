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NASA опубликовало уникальные кадры прилунения модуля Blue Ghost

NASA опубликовало уникальные кадры прилунения модуля Blue Ghost

Скриншот из видео посадки лунного модуля Blue Ghost компании Firefly Aerospace 2 марта 2025 года, снятого бортовой аппаратурой SCALPSS / © NASA  Благодаря системе камер SCALPSS, созданных специально для наблюдения за посадкой, впервые в деталях удалось разглядеть с четырех ракурсов, как посадочные двигатели создают шлейфы пыли на лунной поверхности, а потом раскидывают реголит.

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