NASA опубликовало уникальные кадры прилунения модуля Blue Ghost

Скриншот из видео посадки лунного модуля Blue Ghost компании Firefly Aerospace 2 марта 2025 года, снятого бортовой аппаратурой SCALPSS / © NASA Благодаря системе камер SCALPSS, созданных специально для наблюдения за посадкой, впервые в деталях удалось разглядеть с четырех ракурсов, как посадочные двигатели создают шлейфы пыли на лунной поверхности, а потом раскидывают реголит.