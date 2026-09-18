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The Eurasia Daily news agency

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World-famous Russian director Andrei Zvyagintsev* declared a foreign agent

World-famous Russian director Andrei Zvyagintsev* declared a foreign agent

Russian director, multiple winner of the Venice and Cannes Film Festivals, as well as the Russian "Nika" award Andrey Zvyagintsev ❷ has been announced as a foreign agent.

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