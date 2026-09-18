World-famous Russian director Andrei Zvyagintsev* declared a foreign agent

Russian director, multiple winner of the Venice and Cannes Film Festivals, as well as the Russian "Nika" award Andrey Zvyagintsev ❷ has been announced as a foreign agent.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым