«Даллас» обыграл «Каролину» (2:1) при 16 бросках в створ. У техасцев 19 побед с перевесом в 1 гол в сезоне – больше всех в НХЛ

Авторами заброшенных шайб в ворота Петра Кочеткова стали Джейсон Робертсон и Уайтт Джонстон. «Даллас» продолжает лидировать в Центральном дивизионе с 78 очками в 59 играх, хотя по проценту набранных баллов уступает «Виннипегу» (75 в 55).