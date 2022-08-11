Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Родриго: «Хочу стать игроком стартового состава «Реала» и работаю для этого»

Родриго заявил, что намерен стать игроком стартового состава «Реала». В матче за Суперкубок Европы с «Айнтрахтом» (2:0) 21-летний бразилец вышел на замену на 67-й минуте при счете 2:0.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх