В Подмосковье полицейские пресекли производство контрафактного газированного напитка

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области пресечена деятельность цеха по изготовлению контрафактного газированного напитка под видом известного бренда», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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