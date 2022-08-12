Украинские войска выпустили почти 30 снарядов по Горловке за пять минут

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Горловке 27 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по Горловке 27 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
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