БЫСТРЫЙ И ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ ТОРТ БЕЗ ВЫПЕЧКИ Когда хочется чего-то сладенького к чаю, а включать духовку и тратить кучу времени вообще не в радость — этот рецепт просто спасает! Нежнейшая текстура, минимум усилий и потрясающий вкус.
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