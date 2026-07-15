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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Владельцы "Смешариков" обратились в суд с семью исками к предпринимателям Алтайского края

Владельцы "Смешариков" обратились в суд с семью исками к предпринимателям Алтайского края

Большинство ответчиков занимаются розничной торговлей одеждой, обувью, текстилем и другими непродовольственными товарами Компании "Мармелад Медиа" и "Смешарики", которым принадлежат исключительные права на персонажей популярного мультсериала, обратились в Арбитражный суд Алтайского края с серией исков к местным предпринимателям.

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