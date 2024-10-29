Рязанцы пожаловались на состояние общественного туалета у Торговых рядов

Долгое время в принципе найти общственный туалет в Рязани было проблемой. В последине пару лет адресов таких городских уборных стало больше - их начали ставить в парках, скверах, местах, где чаще гуляют рязанцы и туристы.
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