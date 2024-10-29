62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    У власти в Рязани не хватет ума организовать парковки для л/авто в городе, а на штрафы для народа ума зватило! РВСН.В Рязани более 27...
  • Эльдар Алиев
    👍👍👍👍👍Из Рязани депорти...
  • Алекс Сэм
    Если уж родителей нельзя выслать по какой-либо причине, нахрена нам их вы#лядки здесь нужны?В России собирают...

Рязанцы пожаловались на состояние общественного туалета у Торговых рядов

Рязанцы пожаловались на состояние общественного туалета у Торговых рядов

Долгое время в принципе найти общственный туалет в Рязани было проблемой. В последине пару лет адресов таких городских уборных стало больше - их начали ставить в парках, скверах, местах, где чаще гуляют рязанцы и туристы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх