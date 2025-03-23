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Чемпионат Франции. «Монако» – «Виллербан» и другие матчи

«Монако» примет «Виллербан». «Сен-Кантер» встретится с «Нантером». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Гравлин-Дюнкерк – Нанси Дата проведения 23 марта, 18.

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