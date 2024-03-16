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Виктор Томенко проверил, как наблюдатели следят за выборами в Алтайском крае

Виктор Томенко проверил, как наблюдатели следят за выборами в Алтайском крае

По словам губернатора, за ходом голосования наблюдает около 4 тысяч человек Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 16 марта посетил Центр общественного наблюдения, где следят, чтобы выборы президента прошли "спокойно и четко в соответствии с законом".

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