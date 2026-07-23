Протоиерей Трушин рассказал, что делать с испорченной иконой

Настоятель Никольского храма призвал не уничтожать обветшавшие образы, а передавать их в церковь.Протоиерей Александр Трушин, настоятель Никольского храма в селе Лямцино разъяснил правила обращения с иконами, которые утратили свой прежний вид — потемнели, покрылись сеткой трещин или получили иные повреждения.