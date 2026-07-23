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Царьград

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Протоиерей Трушин рассказал, что делать с испорченной иконой

Протоиерей Трушин рассказал, что делать с испорченной иконой

Настоятель Никольского храма призвал не уничтожать обветшавшие образы, а передавать их в церковь.Протоиерей Александр Трушин, настоятель Никольского храма в селе Лямцино разъяснил правила обращения с иконами, которые утратили свой прежний вид — потемнели, покрылись сеткой трещин или получили иные повреждения.

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