Снаряд ВСУ взорвался на территории детсада в поселке Брилевка Херсонской области

РИАМО - 17 мар. В ходе обстрела поселке Брилевка Алешкинского муниципального округа со стороны ВСУ один из снарядов угодил на территорию детского сада и взорвался, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.