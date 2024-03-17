Снаряд ВСУ взорвался на территории детсада в поселке Брилевка Херсонской области

РИАМО - 17 мар. В ходе обстрела поселке Брилевка Алешкинского муниципального округа со стороны ВСУ один из снарядов угодил на территорию детского сада и взорвался, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
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