В США сравнили шансы Харрис и Трампа победить на выборах

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента, кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, согласно результатам опроса, проведенного после Национального съезда Демпартии на прошлой неделе.
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