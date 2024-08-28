В США сравнили шансы Харрис и Трампа победить на выборах

Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Камала Харрис опережает своего оппонента, кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, согласно результатам опроса, проведенного после Национального съезда Демпартии на прошлой неделе.