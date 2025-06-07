Детский образовательный фестиваль ´МиниКит´ прошел в Бобруйске.

Первый детский образовательный фестиваль ´МиниКит´ прошел при Николо-Софийском храме в Бобруйске.Как сообщили в Бобруйской епархии, для детей и их родителей были организованы многочисленные мастер-классы, квест ´Путешествие в Хогвартс´, лаборатория ´ЭкспериментУм´, песни и танцы, мультфильм и угощения.