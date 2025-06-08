СК: Интерпол не стал искать киевских преступников

Интерпол избегает совместного с Россией участия в розыске высокопоставленных представителей киевских властей, подозреваемых в совершении военных преступлений, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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