Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей второго грантового конкурса 2024 года

МОСКВА, 11 июня, ФедералПресс. Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий подвел итоги второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года.