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Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей второго грантового конкурса 2024 года

Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей второго грантового конкурса 2024 года

МОСКВА, 11 июня, ФедералПресс. Координационный комитет по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства и творческих индустрий подвел итоги второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года.

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