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SPORT24.ru

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Колвилл: «У «Челси» достаточно сильный состав, чтобы бороться с «Арсеналом». Теперь у нас и тренер такого уровня»

Колвилл: «У «Челси» достаточно сильный состав, чтобы бороться с «Арсеналом». Теперь у нас и тренер такого уровня»

Защитник «Челси» Леви Колвилл высказался о тяжелой травме колена, из-за которой он пропустил почти весь прошлый сезон, а также оценил перспективы лондонцев с назначением Хаби Алонсо новым главным тренером команды.

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