Не ждите «Армату» на поле боя. Рано

Наше патриотически настроенная часть сообщества очень бурно отреагировала на скупые ролики от «Звезды» и звездоподобных блогеров о «первом выходе «Арматы» на поле боя».
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