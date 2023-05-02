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Не ждите «Армату» на поле боя. Рано

Не ждите «Армату» на поле боя. Рано

Наше патриотически настроенная часть сообщества очень бурно отреагировала на скупые ролики от «Звезды» и звездоподобных блогеров о «первом выходе «Арматы» на поле боя».

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