«Если нет, то поищу другие варианты». Фернандо Алонсо – о планах на 2025 год

«Если нет, то поищу другие варианты». Фернандо Алонсо – о планах на 2025 годAston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо рассказал, что до начала июня планирует определиться со своими планами на 2025 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии