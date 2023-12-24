Стало известно, на сколько подорожают услуги эвакуатора и штрафстоянок в Ростове с начала 2024 года

Новую стоимость утвердила региональная служба по тарифам.В Ростове-на-Дону с 1 января 2024 года начнут действовать новые тарифы на услуги эвакуаторов и размещение автомобиля на территории штрафной стоянки.
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